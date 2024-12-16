А потом удивляется, почему ему не дают «Золотой мяч».

Нападающий «Реала» Винисиус опять влип в скандал. 24-летний бразилец любит ссориться с трибунами соперника и 14 декабря в выездном матче с «Райо Вальекано» тоже не смог сдержаться. После завершения неудавшегося дерби («Реал» упустил победу — 3:3) Винисиус направлялся в тоннель и несколько раз показал фанатам хозяев два пальца, опущенных вниз — будто бы посылая «Райо» во второй испанский дивизион.

Несмотря на то что третий мадридский клуб далек от вылета (благодаря ничьей на счету «Райо» 20 баллов и 13-е место в таблице), красно-белые отреагировали остро.

Президент «Райо Вальекано» осудил Винисиуса

Ярче всех о поступке скандального бразильца высказался президент мадридского клуба Мартин Преса. Он считает, что желать «Райо» вылета — низко. «Поведение Винисиуса неуместно. По сути, он говорит нашим болельщикам: «Идите в сегунду». А ведь для нас нахождение в примере — это буквально выживание», — цитирует Пресу Marca.

Опасаясь санкций за возможные оскорбления Винисиуса (а такое в ла лиге не редкость), Преса также превентивно защитил своих болельщиков. «Прошу заметить, что люди вели себя вежливо. Но если кого-то спровоцируют и он скажет что-то неуместное или бросит какой-нибудь предмет на поле, нас сразу же накажут. А какая в этом вина «Райо»? В первую очередь футболисты должны быть профессионалами и не относиться так к публике», — заявил Преса.

Президент закончил свою речь призывом ко всем футболистам быть сдержаннее. «Вы должны иметь уважение, потому что желать кому-то зла — неправильно. У футболистов должно быть достойное отношение к сопернику», — заключил функционер.

Винисиус Жуниор. Фото AFP

Винисиус часто ссорится с фанатами. Некоторые уже в тюрьме

Конфликт с трибунами — обычное дело для бразильца. Практически каждый выездной матч сопровождается взаимными оскорблениями — фанаты кричат на нападающего, он задирается в ответ. И наоборот.

Самая яркая история произошла в 2023 году на матче с «Валенсией» — тогда фанаты «летучих мышей» забросали бразильца разными словами, а тот взял и расплакался. А потом еще и получил красную карточку за драку.

Скандал получился громкий — быстро выяснилось, что оскорбления были расистскими, поэтому за Винисиуса вступились буквально все: от тренера «Реала» Карло Анчелотти до президента Бразилии. А трех нарушителей, оскорбивших футболиста, нашли и в июне 2024-го посадили на несколько месяцев каждого.

После этого, очевидно, расистских оскорблений в адрес Винисиуса стало меньше. Но у фанатов появилась не менее обидная альтернатива: после поражения в гонке за «Золотой мяч» они троллят бразильца чантом «Balon de playa» — «Пляжный мяч». Просто поют, что единственный мяч, который заслужил Вини — пляжный, и делают про это мемы в социальных сетях.

По данным Marca, фанаты «Райо Вальекано» тоже не кричали ничего страшнее, чем про пляжный мяч. Но Винисиус все равно обиделся и оскорбил их в ответ. Теперь посмотрим, чем закончится дело — и сядет ли кто-нибудь в тюрьму по его итогам.