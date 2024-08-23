Винисиус: биография звезды «Реала» и сборной Бразилии

История двукратного победителя Лиги чемпионов.

Винисиус Жуниор

Дата рождения: 12 июля 2000 года

Место рождения: Сан-Гонсалу, Бразилия

Вид спорта: футбол

Амплуа: нападающий

Рост: 176 см

Игровой номер: 7

Команда: «Реал» Мадрид

Детство

Винисиус родился в Сан-Гонсалу, пригороде Рио-де-Жанейро. Его детство проходило в опасной обстановке из-за высокого уровня преступности в городе. Для жителей Сан-Гонсалу даже разработано приложение «Где перестрелки?», которое в режиме реального времени показывает, в каких местах лучше не появляться.

В 6 лет Винисиус начал тренироваться в академии «Фламенго» и первоначально играл на позиции левого защитника. Он также занимался футзалом, но в 10 лет сосредоточился на большом футболе. Семья Винисиуса жила в районе Мутуа в 70 километрах от тренировочной базы клуба, поэтому в 2013 году футболист переехал к двоюродному брату в Рио-де-Жанейро, чтобы быстрее добираться до тренировок. Позднее игрок перевез в город и своих родителей.

С детства Винисиус привлекал к себе внимание выдающимся дриблингом.

«Он играет смело с раннего возраста и всегда был счастлив на поле, чувствуя свободу. Мы старались его не ограничивать, потому что это его отличительная черта. Однажды он сыграл в товарищеском матче за команду U-11 против команды U-13 и произвел такой фурор, что дети стали называть его Робиньо и просить автограф. Это было забавно», — рассказывал Какау, первый тренер вундеркинда.

Игра в Бразилии

Свой первый контракт Винисиус подписал в 2016 году. Тогда руководство «Фламенго» включило в соглашение сумму отступных за игрока в размере 30 миллионов евро.

В 16-летнем возрасте Винисиус принял участие в Кубке Сан-Паулу U-20, где в первой же игре сделал дубль и по ходу турнира заметно выделялся на фоне старших игроков. В 2017 году он выступил за сборную Бразилии на Кубке Южной Америки U-17 и стал лучшим бомбардиром, а также принес команде чемпионский титул.

Винисиус дебютировал за «Фламенго» в чемпионате Бразилии в мае 2017 года. Спустя два дня клуб повысил сумму отступных до 45 миллионов евро. Футболист провел в команде два неполных года и до наступления совершеннолетия поучаствовал в 37 матчах бразильской серии А.

Винисиус во «Фламенго». Фото Global Look Press

«Реал» Мадрид

В 2017 году мадридский «Реал» договорился с «Фламенго» о приобретении прав на Винисиуса после того, как ему исполнится 18 лет. Летом 2018-го бразилец присоединился к сливочным. Поначалу игрок выступал за «Кастилью», но с осени начал привлекаться к матчам за основной состав. Нападающий долго адаптировался к новой команде: часто шел в дриблинг, но не реализовывал опасные моменты. За первые три сезона он забил восемь голов в ла лиге: почти в два раза меньше, чем должен был по xG. Однако в сезоне-2021/22 бразилец наконец обрел уверенность и начал приносить результат. Он стал третьим бомбардиром чемпионата Испании и помог команде выиграть титул, а в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем» забил единственный гол в матче.

В сезоне-2022/23 Винисиус был признан лучшим игроком «Реала», а уже в следующем году заявил о себе как о реальном претенденте на «Золотой мяч»: он привел «Мадрид» к победе в чемпионате, стал лучшим игроком Лиги чемпионов, а мадридцы во второй раз за три года взяли главный европейский клубный трофей. В финале ЛЧ нападающий вновь отметился голом.

Сборная Бразилии

Винисиус начал выступать за бразильскую национальную команду во время отбора к чемпионату мира 2022 года. В финальной стадии турнира Винисус отметился голом и двумя ассистами в четырех играх, а пентакампеоны дошли до четвертьфинала. На Кубке Америки 2024 года нападающий забил два гола в двух матчах, бразильцы вылетели в четвертьфинале.

Винисиус в сборной Бразилии. Фото Global Look Press

Конфликт с болельщиками

В сезоне-2022/23 Винисиус стал регулярно подвергаться расистским оскорблениям со стороны испанских болельщиков. Так, фанаты «Атлетико» устраивали обструкцию на стадионе, а также вывешивали на мосту его чучело. А болельщики «Валенсии» в мае 2023 года оскорбляли бразильца на протяжении всего матча. Винисиуса довели до слез и истерики — игра для него завершилась удалением после участия в потасовке.

После игры футболиста поддержали партнеры по «Реалу» и игроки из других команд. Позже три фаната «Валенсии» были приговорены к восьми месяцам тюрьмы. Сам Винисиус активно критиковал руководство ла лиги, обвиняя функционеров в бездействии.

В 2024 году экс-игрок «Севильи» Пинтиньо заявил, что в сложившейся ситуации есть доля вины и самого Винисиуса: «Я здесь 44 года, и меня никогда не называли негром. Но с ним такое происходит, потому что он провокатор. Иногда он ведет себя как клоун, и все, что ему нужно сделать, — это сосредоточиться на футболе. Сейчас молодые люди выпивают пару кружек пива, идут на стадион и пытаются спровоцировать его, чтобы он потерял концентрацию и не делал того, что является его профессией: не играл в футбол», — сказал Пинтиньо.

В 2023 году президент ФИФА Джанни Инфантино предложил Винисиусу возглавить комитет по борьбе с расизмом.

Благотворительность

Винисиус является учредителем Vini Jr Institute — образовательного приложения для бедных студентов в Бразилии. В 2023 году сумма его инвестиций превысила 1 миллион евро. Тогда же нападающий получил премию Сократеса за деятельность вне футбольного поля.

Достижения

Командные:

Чемпион Испании (3): 2019/20, 2021/22, 2023/24

Обладатель Кубка Испании: 2022/23

Обладатель Суперкубка Испании (3): 2020, 2022, 2023/24

Победитель Лиги чемпионов (2): 2021/22, 2023/24

Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2022, 2024

Победитель клубного чемпионата мира (2): 2018, 2022

Личные:

Лучший молодой игрок Лиги чемпионов: 2021/22

Лучший игрок клубного чемпионата мира: 2022

Лучший игрок Лиги чемпионов: 2023/24

Лучший игрок «Реала» в сезоне-2022/23

Фото Global Look Press

Сколько зарабатывает Винисиус

По данным Marca, зарплата Винисиуса в «Реале» составляет около 20 миллионов евро за сезон до вычета налогов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 180 миллионов евро, ставя его в один ряд с самыми дорогими футболистами в мире: Джудом Беллингемом, Эрлингом Холанном и Килианом Мбаппе.

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