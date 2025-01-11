Винисиус хочет купить клуб из Португалии. Сделку ведет агентство Jay-Z

Известен возможный вариант.

По информации нескольких источников, Винисиус Жуниор присматривается к покупке футбольного клуба. Лидер «Реала» выбирает среди представителей второго португальского дивизиона. Своя команда есть у его партнера Килиана Мбаппе, а также у других футболистов.

Откуда известно о заинтересованности Винисиуса

Инсайд подтвердили несколько источников. По данным ESPN со ссылкой на информатора, близкого к футболисту, Винисиус анализирует возможность покупки клуба из второй лиги Португалии: там выступают 18 команд, правда, две из них — вторые составы «Порту» и «Бенфики». Ранее эти данные сообщил журналист Роберто Антолин в эфире испанского радио Cadena COPE.

Куда более конкретную информацию вскрыло бразильское медиа UOL: Винисиус готов инвестировать около 10 миллионов евро в покупку команды «Алверка», которая только в этом сезоне прорвалась во второй дивизион после двух лет в третьей лиге. До этого клуб почти 20 лет вообще не выступал на профессиональном уровне из-за проблем с финансированием, играя в чемпионате Лиссабона. Сейчас «Алверка» идет на восьмой строчке. Также источник сообщил о возможности покупки клуба «Лейшойнш».

Португальская A Bola рассказала еще больше подробностей. Газета подтвердила интерес Винисиуса к «Алверке» и сообщила, что переговоры завершатся в ближайшие несколько дней. Из-за этого клуб пока не совершает никаких сделок на трансферном рынке, так как ожидает инвестиций, после чего устроит жирный шопинг с целью побороться за выход в элитный дивизион.

Переговоры от лица Вини ведет агентство Roc Nation Sports Brazil, основанное американским рэпером Jay-Z. По данным A Bola, общение ведется с 75-летним владельцем «Алверки» Рикардо Висинтином. Бразильскому бизнесмену принадлежит 77% акций команды.

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Хватит ли у Винисиуса денег

Покупка и управление футбольным клубом требуют солидных вложений. К счастью, 24-летний форвард неплохо зарабатывает — по данным статистического сайта Capology, бразилец получает в «Реале» 20,8 миллиона евро в год. За покупку «Алверки» требуют примерно половину от этой суммы.

У Винисиуса много спонсорских контрактов. Как сообщил Forbes, он стал седьмым по заработку среди футболистов за 2024 год, получив 55 миллионов евро. У него есть соглашения с PlayStation, Pepsi, Clear, Nike и еще несколькими компаниями.

Кто из футболистов тоже владеет клубами

Летом долю в футбольном клубе купил партнер Винисиуса по «Реалу» Килиан Мбаппе. Нападающий отвалил чуть меньше 20 миллионов евро за акции «Кана» из второго французского дивизиона, став мажоритарным акционером команды, — ему принадлежит в районе 80% ценных бумаг. Сам Килиан выступал за «Кан» в детстве, до того как перешел в академию «Монако».

Более неожиданный выбор сделал Нголо Канте — летом 2023-го полузащитник приобрел бельгийский «Эксельсиор Виртон» из третьего дивизиона. Финансовые подробности сделки не сообщались. За полтора года под руководством Канте клуб не выбрался из третьей лиги.