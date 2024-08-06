Роналду все еще влияет на «Реал». Особенно на Винисиуса

Португалец оставил в «Королевском клубе» огромное нематериальное наследие.

Роналду покинул Мадрид больше пяти лет назад, но все еще оказывает влияние «Реал». Мы видели, как на презентации Килиан Мбаппе повторил скандирование «1,2,3 — Hala Madrid!», которое Криштиану использовал в далеком 2009 году. Еще один новичок сливочных Эндрик признался, что португалец был его кумиром, поэтому он с детства мечтал играть за этот клуб.

Но самое большое влияние Роналду оказал на Винисиуса. Помните, каким был бразилец в самом начале своего пути в «Реале»? Проблемы с менталкой и «физикой», постоянное желание идти в дриблинг и огромное количество загубленных моментов.

В октябре 2020-го французские журналисты прочитали по губам разговор Бензема и Менди в перерыве матча Лиги чемпионов между менхенгладбахской «Боруссией» и «Реалом». Нападающий умолял: «Брат, не давай ему пас. Богом клянусь, он играет против нас».

Сейчас Винисиус — один из лидеров «Реала», суперпрофи и один из главных претендентов на «Золотой мяч». Личный тренер, особая диета, психолог и море современного оборудования дома. И в этом огромная заслуга Криштиану. Бразилец взял на вооружение методику Роналду.

Тренировки и питание

Все началось весной 2020-го, в самый разгар пандемии. На карантине Винисиус нанял личного тренера Тьяго Лобо — он работал в молодежных сборных Бразилии и «Сантосе», а затем индивидуально тренировал Неймара и Маркиньоса. Лобо придумал для вингера программу, основанную на методике Роналду.

Вини занимался в зале по три часа. Кроме того, поменялось питание — теперь он начал делать акцент на рыбе и овощах, практически полностью убрав сладкое.

Личный повар Винисиуса, кажется, предусматривает вообще всё. Например, после выездного матча с «Челси» в Лиге чемпионов он подал футболисту завтрак с повышенным содержанием витамина C. При его приготовлении учитывался перепад температур в столицах Испании и Англии, а также ночной перелет.

Бразилец развил мускулатуру тела и снизил индекс жира, вернувшись после карантина более скоростным и мощным игроком, при этом не потеряв в ловкости и подвижности, которые для него крайне важны. Мы увидели Вини, который следует режиму Роналду времен его последнего этапа в Мадриде.

Еще у Винисиуса появилась вилла с просторным тренажерным залом, небольшим футбольным полем и комнатой для восстановления с криокамерой. Издание Globo писало, что такого оборудования, как дома у бразильца, нет в некоторых клубах бразильской серии А.

Неудивительно, что теперь Винисиус считается одним из претендентов на «Золотой мяч». В своем режиме он учитывает каждую мелочь. А главное — это передается всей команде. Недавно издание As опубликовало материал, в котором рассказало, что на методики Роналду в «Реале» ориентируется не только Винисиус, но и Орельен Тшуамени, Родриго и Арда Гюлер. Это касается питания, отдыха и работы в отпуске. Стремление к росту и серьезное отношение к тренировкам — то, что молодое поколение перенимает у Криштиану. И это — огромное наследие.

Винисиус Жуниор. Фото Global Look Press

Перфекционизм Роналду

В таком клубе, как «Реал», на тебя всегда оказывается огромное давление. А в случае с Винисиусом оно приобрело масштабный характер. Как только не издевались над бразильцем, когда он не мог попасть в створ ворот с нескольких метров.

В августе 2021-го Винисиус начал работать с психологом, чтобы лучше справляться с вниманием со стороны. Они вместе искали причины промахов и учились правильно реагировать на критику и проявление ненависти.

Результат пришел быстро. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить статистику Вини. Сезон-2020/21 — 6+7 в 49 матчах, сезон-2021/22 — 22+20 в 52 играх. Именно с этого периода бразилец расцвел в «Реале». Теперь он не набирает меньше 35 голевых действий за сезон — это топ-результат.

Винисиус Жуниор — самый обсуждаемый игрок ла лиги прямо сейчас. И дело тут в не совсем футбольных вещах. Он любит провоцировать соперников не только на поле, но и за его пределами. За это оппоненты сознательно лупят его по ногам, а болельщики оскорбляют и демонстративно вешают куклы в его футболках.

Нынешний Вини без проблем справляется с этим, он окреп не только физически, но и ментально.

Нападающий воодушевляется перфекционизмом Роналду и его голодом до постоянного самосовершенствования. Ему стало мало нынешних успехов и побед — он хочет становиться только лучше и выигрывать еще больше трофеев.