Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:30

Щенсны передумал уходить ради «Барсы»: он заменит тер Штегена. А ведь летом завершил карьеру

Щенсны перейдет в «Барселону» для замены травмированного тер Штегена
Артемий Кутейников
Корреспондент
Войцех Щенсны.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
«Барса» потеряла основного вратаря из-за травмы.

«Барселона» надолго потеряла основного вратаря Марка-Андре тер Штегена. 32-летний немец порвал сухожилие в правом колене и пропустит не меньше восьми месяцев, из-за чего каталонцам срочно потребовалась замена. Ее нашли в лице Войцеха Щенсны.

Что случилось

После травмы тер Штегена сине-гранатовые остались с 25-летним Иньяки Пеньей в качестве первого номера — воспитанник «Ла Масии» провел за «Барселону» 23 матча во всех турнирах. В прошлом сезоне он тоже заменял травмированного немца, который почти три месяца пропустил из-за проблем со спиной. Тогда Пенья пропустил 32 мяча в 17 играх.

«Барселона» могла рассматривать только свободных агентов, так как трансферное окно закрыто до января. Руководство клуба не собиралось ждать несколько месяцев и срочно занялось поиском нового вратаря. По информации El Chiringuito, каталонцы выбрали польского голкипера Войцеха Щенсны, который последние семь лет отыграл за «Ювентус», но в августе завершил карьеру.

Врачи &laquo;Барселоны&raquo; уносят вратаря Марка-Андре тер Штегена на&nbsp;носилках. Тер Штеген получил серьезную травму в матче с «Вильярреалом». Его унесли на носилках

Инсайд El Chiringuito подтвердило Relevo: по данным испанских медиа, «Барса» во вторник предложила поляку соглашение до конца сезона, на что Войцех ответил согласием. Также источники сообщают, что каталонцам придется заплатить «Ювентусу» за их бывшего вратаря — контракт Щенсны действовал до 30 июня 2025 года, однако Войцех закончил карьеру и разорвал соглашение до этой даты.

Вероятно, первые недели поляка в клубе первым номером будет Пенья. Щенсны не играл с окончания чемпионата Европы, который для Польши оборвался еще в июне. Сам Войцех сыграл на турнире лишь в двух встречах и показал не лучший уровень.

Какие еще были варианты

Войцех был не единственным вариантом — обсуждались Лорис Кариус, Клаудио Браво и Кейлор Навас. Причем южноамериканские ветераны сами обращались в клуб. По словам журналиста Sky Sport Патрика Бергера, переговоры с Щенсны проводил его соотечественник Роберт Левандовски, который на старте сезона является лучшим бомбардиром ла лиги с шестью голами.

Фото Global Look Press

Почему Щенсны завершил карьеру

Войцех объяснил решение желанием больше времени уделять семье. 34-летний голкипер семь последних сезонов провел в «Ювентусе», а до этого выступал за «Рому» и «Арсенал», также за его спиной 84 игры в сборной Польши. Щенсны трижды становился чемпионом Италии, по разу его признавали лучшим вратарем АПЛ и серии А.

Польша&nbsp;&mdash; Австрия. Войцех Щенсны лицом сбил Марселя Забитцера в&nbsp;штрафной. Щенсны привез необычный пенальти в матче с Австрией. Поляк заработал неоднозначный 11-метровый и на прошлом ЧМ

«Я не просто реализовал свою мечту, а пришел туда, куда мое воображение даже не осмелилось бы меня привести. Я играл на самом высоком уровне с лучшими футболистами в истории. Обрел друзей на всю жизнь. Всем, что у меня есть, я обязан прекрасной игре в футбол. Но и я отдал ей все, что у меня было. Сегодня, когда мое тело по-прежнему готово к вызовам, сердце уже не на месте», — прощался Войцех в соцсетях.

Войцех Щенсны
Марк-Андре тер Штеген
ФК Барселона

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Экс-чиновница Шинкарук внесена в перечень экстремистов и террористов
Константин Хабенский вернется к роли следователя Родиона Меглина в «Методе 3»
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Associated Press раскрыло условия Киева по прекращению огня
Украина попросила МОК не допускать детей из России на турниры под флагом
Снизил зарплату ради армейцев и попал в немилость депутатов Госдумы. Что нужно знать о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА
Сегодня
Вчера
Неделя