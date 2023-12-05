Феликс свел личные счеты с «Атлетико». Португальца теперь точно не ждут в Мадриде

Перформанс нападающего против бывшей (и фактически нынешней) команды определил его будущее.

Матч «Барселоны» и «Атлетико» в 15-м туре чемпионата Испании преподносился не только как огненное противостояние двух топ-клубов, но и как встреча Жоау Феликса с командой, которую он покинул со скандалом.

Форвард, выступающий за каталонцев на правах аренды, перед игрой не побоялся подлить масла в огонь.

«Разумеется, я предпочитаю стиль «Барсы». Я и все остальные футболисты. Даже если вы спросите игроков «Атлетико» — они тоже любят больше атаковать. Если они скажут что-то другое — это ложь. За «Барселону» я хотел играть с детства, смотрел ее матчи по ТВ последние 10-15 лет».

«Матрасники» также не остались в долгу: Гризманн и Облак критически высказались о португальце, упрекнув его в недостаточной работоспособности.

«Когда игрок приходит в «Атлетико», он осознает, с каким тренером будет строить отношения, что собой представляет команда. К этому нужно адаптироваться и работать, иначе успеха не добиться. У Жоао были периоды, когда он работал очень хорошо и так же выступал, но требуется стабильность. В один момент он устал и больше не видел себя здесь. Именно поэтому он предпринял попытку уйти, и клуб помог ему в этом», — сказал француз.

Обоюдные предматчевые уколы намекали на то, что битва получится огненной, и действительно, футболисты не подвели.

Феликса нещадно лупили, он ответил красивым голом и бурным празднованием

Сразу после стартового свистка начал ощущаться предельный накал. Молина, Витсель, Хименес, Эрмосо и Аспиликуэта не стеснялись отоваривать Феликса по ногам. На грубую игру Жоау ответил самым действенным методом — забитым мячом. Португалец издевательски перекинул вышедшего из ворот Облака, а затем рванул праздновать в сторону сектора, где находились фанаты соперника. Как после этого ему возвращаться в Мадрид по окончании аренды? Видимо, никак.

Фото Global Look Press

Феликс не отличался девять туров подряд, но именно в матче против бывшей команды сделал то, чего от него ждали болельщики «Барселоны». Каталонцы в итоге довели дело до победы. Подопечные Диего Симеоне совершили в общей сложности 12 фолов, пять из них — на Феликсе. На любом другом игроке сине-гранатовых нарушали правила не более одного раза.

Мосты между Жоау и «Атлетико» окончательно сожжены?

После финального свистка Симеоне был предельно краток, отвечая на вопрос о перформансе Феликса: «Я не обсуждаю соперников».

Хави же продемонстрировал свое теплое отношение к португальцу и адресовал вопрос о его подписании руководству «Барселоны».

«Я наблюдал, как он работает, отбирает мячи, хорошо выбирает позицию, взаимодействует с Канселу. Я вижу его счастливым, активным и довольным. Я сказал ему сохранять спокойствие, потому что дополнительная мотивация подстегивает и есть вероятность перейти грань, но он играл очень умно, — объяснил пользу нападающего испанский специалист. — Вопрос подписания Жоау скорее к директорам, но мы им очень довольны. Он хорошо выступает и работает. У Феликса ноль проблем в раздевалке, он наш джокер, еще больше сплотил команду. Рад видеть его здесь».

Фото Global Look Press

Сам автор гола в ворота «Атлетико», кажется, решил окончательно обрубить концы. Феликс ясно дал понять, что не планирует возвращаться в Мадрид.

«Каждую неделю люди говорят обо мне. Я всегда в центре внимания. Но я не обращаю внимания на их разговоры. Здесь, в «Барсе», я работаю над тем, чтобы стать лучшим. Все благодаря помощи клуба и товарищей по команде, которые так хорошо меня приняли. Я хотел, чтобы «Барса» сделала все возможное, чтобы подписать меня. Я счастлив здесь».

Эти слова вполне объяснимы. Талантливый португалец не нашел общего языка с Симеоне и не прижился в коллективе. Заполучить Феликса на постоянной основе будет непросто, учитывая его стоимость, но «Барселона» пойдет на все ради этого. По крайней мере об этом говорят испанские журналисты.

Топ-игроки нередко портят отношения со своими клубами

История Феликса — довольно частое явление в современном футболе. Мы прекрасно помним скандальное возвращение Ромелу Лукаку в «Челси». Бельгиец тогда одним интервью умудрился настроить всех в лондонском клубе против себя. Чего только стоило его высказывание про уход из «Интера».

«То, как я ушел из «Интера», — это было неправильно. Это и то, как я общался с фанатами, беспокоит меня. Сейчас неподходящее время говорить об этом, и все же сказать надо, потому что я всегда подчеркивал: «Интер» — в моем сердце. Я вернусь, чтобы играть там, я очень на это надеюсь. И вернусь не для того, чтобы завершить карьеру, а на пике моей формы, чтобы мы могли брать трофеи и побеждать».

Досталось тогда и главному тренеру «аристократов» Томасу Тухелю.

«Физически я в порядке. Но меня не радует ситуация в «Челси». Тухель решил играть по другой системе. Я не сдамся, я профессионал. Мне кажется, Тухель мог бы выпускать меня чаще».

Реакция немецкого специалиста была предсказуемой: он посадил Ромелу на лавку, а через некоторое время форвард отправился в аренду в «Интер», а затем в «Рому». Лукаку до сих пор принадлежит «Челси», но своим спичем он заработал себе реноме токсичного персонажа, которого вряд ли ждут в Лондоне.

Конфликт Криштиану Роналду с «МЮ» тоже вызвал бурную реакцию у общественности. Португалец после триумфального возвращения на «Олд Траффорд» дал скандальное интервью Пирсу Моргану, в котором обвинил клуб во всех грехах. У него действительно были напряженные отношения с Эриком тен Хагом, но стоило ли выносить сор из избы? Многие болельщики манкунианцев спорят об этом до сих пор.

«Когда я подписывал контракт с «Манчестер Юнайтед», то думал, что все изменилось, ведь прошло много лет... Я думал, что там все по-другому: технологии, инфраструктура и все такое. Но я был неприятно удивлен тем, что увидел, ведь все осталось по-прежнему. У «Юнайтед», на мой взгляд, нулевой прогресс. В «Реале» и «Ювентусе» следят за внешним миром — за технологиями, тренировками, питанием и условиями для восстановления. В сравнении с ними «Манчестер Юнайтед» отстает. С тех пор как сэр Алекс Фергюсон ушел, клуб не эволюционирует», — говорил звездный португалец.

Затем последовало отстранение от тренировок, а потом и трансфер Криштиану в Саудовскую Аравию.

У Феликса немного другая ситуация, но параллели провести можно. Ясно одно: Жоау не ждут в Мадриде, да и сам он окончательно и бесповоротно принял, возможно, судьбоносное решение в своей карьере.