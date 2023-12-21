Тихонов — о Суперлиге: «Написать можно все что угодно. Россию это не затрагивает»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Европейского суда признать незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги и возможность создания данного турнира.

«Если честно, о Суперлиге я даже и не думал. В данный момент мы в Европе не играем, поэтому интереса к этому вообще нет. Сейчас хватает РПЛ, ну и Лиги Чемпионов по телевизору. А то, что у них кто-то играть будет больше или меньше, это сейчас Россию не затрагивает», — сказал Тихонов корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Также Тихонов прокомментировал возможное приглашение российских клубов в Суперлигу.

«Подождите, Лига Чемпионов и впринципе еврокубки для всех, но нас-то ограничили. И сборную, и клубы. Написать-то можно все, что угодно. Вот когда поступит конкретика по данному вопросу, можно будет обсуждать: участвовать или нет. А так, что будет, что нет — нам особой разницы нет», — добавил Тихонов.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен. В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.