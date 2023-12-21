Балахнин выразил поддержку Суперлиге

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин выразил поддержку возможному старту Суперлиги.

«Наверное, я больше за, чем против. Как и везде там есть и хорошее, и плохое. Но я в принципе выражаю поддержку, чтобы мы смотрели на классные команды, это было бы интересно простому зрителю. Футбол более качественный, по-любому, будет давать импульсы для развития футбола», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.

В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.