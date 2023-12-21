Глава УЕФА Чеферин — о Суперлиге: «Надеюсь, они как можно скорее начнут свой турнир с двумя клубами»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал возможный предстоящий запуск Суперлиги.

«Мы не будем пытаться их остановить. Они могут создавать все, что захотят. Я надеюсь, что они начнут свой главный турнир как можно скорее... с двумя клубами. Футбол не продается», — приводит слова Чеферина журналист Фабрицио Романо.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат поведения европейского турнира.

Ранее об отказе от участия в Суперлиге объявили «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Атлетико» и «Севилья».

На данный момент среди участников Суперлиги числятся только два клуба: «Реал» и «Барселона».