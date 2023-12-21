Сегодня, 16:43
Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал возможный предстоящий запуск Суперлиги.
«Мы не будем пытаться их остановить. Они могут создавать все, что захотят. Я надеюсь, что они начнут свой главный турнир как можно скорее... с двумя клубами. Футбол не продается», — приводит слова Чеферина журналист Фабрицио Романо.
21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат поведения европейского турнира.
Ранее об отказе от участия в Суперлиге объявили «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Атлетико» и «Севилья».
На данный момент среди участников Суперлиги числятся только два клуба: «Реал» и «Барселона».