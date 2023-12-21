Дмитрий Андреев: «Суперлига от «Оренбурга» далеко, надо работать над турниром с дружественными странами»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал новость о возможном запуске Суперлиги.

«Хотелось бы организовать международный турнир с дружественными странами, — цитирует Андреева «РБ Спорт». — Создать это однозначно надо, потому что неизвестно, когда российские клубы допустят до международных матчей. Хорошая идея организовать такой турнир, ее надо прорабатывать. Что касается Суперлиги, то она от «Оренбурга» так далеко, что я об этом даже не думал».

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат проведения европейского турнира.