Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Суперлига

Сегодня, 19:31

Губерниев: «Никакой российский клуб не будет приглашен в Суперлигу»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном участии российских клубов в Суперлиге.

«К российскому футболу эта новость не имеет вообще никакого отношения. Конечно, нас как раз первыми и пригласят туда, без всякого сомнения... Нас же постоянно куда-то приглашают, вы не заметили? В общем, нам на эту новость совершенно фиолетово должно быть. Более того, даже если бы ситуация была иной, наши шансы на попадание в эту Суперлигу были бы минимальны, как мне кажется. Никакой российский клуб в обозримой перспективе не будет туда приглашен. И не только в Суперлигу, но и в Лигу чемпионов и в Лигу Европы», — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат проведения европейского турнира.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Суперлига (футбол)
Дмитрий Губерниев
4
Обсудить
Читайте также
«Манчестер Сити» сыграет с «Копенгагеном» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Чемпионат России теперь как аналог чемпионата мира? Турнир в Челябинске заставит пойти на переоценку титулов
Пекинский аэропорт не стал принимать и обслуживать рейсы компании «Россия»
Что известно о смерти девочки в поезде Тюмень-Адлер. Главное
Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T.
Девушка упала с девятого этажа в Уфе во время свидания
Популярное видео
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Белоус: «Суперлига — сомнительный проект, бенефициар этой идеи — США»

Президент ФИФА Инфантино — о Суперлиге: «Решение суда ничего не меняет»