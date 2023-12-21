Губерниев: «Никакой российский клуб не будет приглашен в Суперлигу»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном участии российских клубов в Суперлиге.

«К российскому футболу эта новость не имеет вообще никакого отношения. Конечно, нас как раз первыми и пригласят туда, без всякого сомнения... Нас же постоянно куда-то приглашают, вы не заметили? В общем, нам на эту новость совершенно фиолетово должно быть. Более того, даже если бы ситуация была иной, наши шансы на попадание в эту Суперлигу были бы минимальны, как мне кажется. Никакой российский клуб в обозримой перспективе не будет туда приглашен. И не только в Суперлигу, но и в Лигу чемпионов и в Лигу Европы», — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат проведения европейского турнира.