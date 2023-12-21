«ПСЖ» и еще три клуба объявили об отказе от участия в Суперлиге

Четыре европейских клуба сделали заявления об отказе от участия в Суперлиге.

Об отказе выступать в возможном будущем турнире сообщили «ПСЖ», дортмундская «Боруссия», «Рома» и «Монако».

«Пари Сен-Жермен полностью и категорически отвергает любые планы по созданию так называемой Суперлиги. Как гордая европейская организация, «ПСЖ» поддерживает принципы европейской спортивной модели, ценности открытой конкуренции и инклюзивности. Клуб работает со всеми признанными заинтересованными сторонами в европейском футболе — прежде всего с болельщиками и игроками, которые являются сердцем игры», — сказано в заявлении «ПСЖ».

Ранее от участия в Суперлиге официально отказались «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Атлетико» и «Севилья».

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат поведения европейского турнира.