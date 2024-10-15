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Сегодня, 15:22

Махачкалинское «Динамо» хочет участвовать в Суперлиге: «С удовольствием!»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что клуб с радостью принял бы участие в Суперлиге.

«С удовольствием поучаствовали бы в Суперлиге, ха-ха! Этот турнир делают в противовес Лиге чемпионов, и уже третья попытка его запустить. И если говорить серьезно, то Суперлига вызывает протест многих клубов, от УЕФА и ФИФА. Считается, что таким образом развалится футбол. Никто не хочет, чтобы топ-клубы обособились от остальных.
Что касается реальности этого проекта, то не раз на эту тему высказывались большие тренеры и специалисты. Тот же Фергюсон против этой идеи. Есть строгая система соревнований, и ею все довольны.

Что в итоге даст проект Суперлиги, мне пока непонятно. Надо начинать с коммерческого турнира, а потом смотреть. Пока Суперлигу придумали для того, чтобы топовым клубам обособиться от других и заработать больше денег. Сейчас футболом движут ставки, это уже не только спорт, но и большой бизнес», — приводит слова Гаджиева Sport24.

14 октября появилась информация, что запуск Суперлиги состоится в сентябре 2025 года.

Источник: Sport24
Суперлига (футбол)
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев

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