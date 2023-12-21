Гуренко отреагировал на возможное создание Суперлиги

Бывший полузащитник «Ромы» Сергей Гуренко отреагировал на возможное создание Суперлиги.

«Понятно, что вопрос стоит с финансовой точки зрения. Они хотят задействовать как можно больше команд. Мы видим, что европейские клубы более мощные и более квалифицированные. По мне Лига чемпионов УЕФА значительно сильнее турнир в плане футбола, в плане качества», — приводит слова Гуренко «Евро-Футбол.Ру».

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат проведения европейского турнира.