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12 июля, 23:59

Тебас: «Из-за борьбы с Пересом возникли неприятные проблемы для моей семьи»

Алина Савинова
Хавьер Тебас.
Фото Global Look Press
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Глава ла лиги Хавьер Тебас заявил, что активное противодействие президенту «Реала» Флорентино Пересу негативно сказалось на его семье.

«Возникли неприятные проблемы для моей семьи, но я бы предпочел об этом не рассказывать», — приводит слова Тебаса Sport.es.

Он также отметил, что никто не хочет противостоять боссу мадридского клуба из-за его влияния в Испании. По мнению Тебаса, Перес будет добиваться создания Суперлиги, пока остается на посту президента «Реала».

«Как думаете, почему никто не критикует Переса? Потому что сложно выйти из зоны комфорта и начать критиковать одного из самых влиятельных людей в этой стране. Я признаю это и не требую геройства. Мне не стоит вдаваться в подробности. Вы живете в Испании и сами понимаете, о чем я говорю», — добавил он.

В апреле 2021 года 12 клубов, в том числе «Реал», объявили об организации нового турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен. 21 декабря 2023-го Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания нового турнира.

Источник: Sport.es
Футбол
Флорентино Перес
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