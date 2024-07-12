Тебас: «Из-за борьбы с Пересом возникли неприятные проблемы для моей семьи»

Глава ла лиги Хавьер Тебас заявил, что активное противодействие президенту «Реала» Флорентино Пересу негативно сказалось на его семье.

«Возникли неприятные проблемы для моей семьи, но я бы предпочел об этом не рассказывать», — приводит слова Тебаса Sport.es.

Он также отметил, что никто не хочет противостоять боссу мадридского клуба из-за его влияния в Испании. По мнению Тебаса, Перес будет добиваться создания Суперлиги, пока остается на посту президента «Реала».

«Как думаете, почему никто не критикует Переса? Потому что сложно выйти из зоны комфорта и начать критиковать одного из самых влиятельных людей в этой стране. Я признаю это и не требую геройства. Мне не стоит вдаваться в подробности. Вы живете в Испании и сами понимаете, о чем я говорю», — добавил он.

В апреле 2021 года 12 клубов, в том числе «Реал», объявили об организации нового турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен. 21 декабря 2023-го Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания нового турнира.