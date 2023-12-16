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Сегодня, 16:36

Анчелотти — о создании новой Суперлиги: «Может случиться что-то важное»

Ана Горшкова
Корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, как он относится к информации о том, что в скором времени может быть создана Суперлига Европы.

«Суперлига? Чтобы высказать свое мнение по этой теме, мы должны посмотреть, что произойдет 21-го числа. Может случиться что-то важное, что изменит историю нынешнего футбола. Изменятся календари и многое другое... Мы должны подождать», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

Ранее издание Voz Populi сообщило, что президент «Реала» Флорентино Перес активно работает над идеей о создании Суперлиги Европы и уже обсуждал этот вопрос с 50-60 клубами.

Mundo Deportivo информировало, что «Реал» и «Барселона» могут получить крупные суммы в случае запуска новой Суперлиги.

Карло Анчелотти
Суперлига (футбол)
ФК Реал
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