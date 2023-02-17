Кроос поддержал идею создания Суперлиги и раскритиковал УЕФА

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос считает, что в ближайшем будущем появится Суперлига, в которой будут играть лучшие клубы Европы.

«Думаю, мы увидим Суперлигу. И я так считаю по нескольким причинам. Идея Суперлиги изменилась и заслуживает того, чтобы ее услышали. Если вы внимательно посмотрите с обеих сторон, то увидите, что УЕФА отнюдь не великий самаритянин для любителей футбола и что Суперлига не планирует по крайней мере со второй попытки исключать какую-либо команду, потому что не будет постоянного учредители. Это спортивное соревнование, открытый турнир, но им управляют клубы, а не УЕФА, потому что эти клубы считают, что УЕФА им для этого не нужен. Думаю, что эта идеся заслуживает хотя бы одного шанса.

Думаю, мы слышали только мнение УЕФА, и, на мой взгляд, слишком часто. Почему УЕФА может создавать Лигу наций, которая никому не нужна? Их про это никто не спрашивает. Поэтому я считаю невероятно важным выслушать другие предложения, такие как Суперлига. У меня такое ощущение, что нас больше не слушают», — приводит AS со ссылкой на подкаст Einfach mal Luppen слова Крооса.

Ранее Бернд Рейхарт, генеральный директор компании A22, которая занимается созданием футбольной Суперлиги, представил новый формат турнира.