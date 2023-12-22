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Сегодня, 16:03

«Ливерпуль» заявил, что продолжит участвовать в соревнованиях под эгидой УЕФА

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Пресс-служба «Ливерпуля» прокомментировала решение Европейского суда по блокировке создания Суперлиги.

«Вчерашнее решение Европейского суда не меняет прежней позиции футбольного клуба «Ливерпуль» в отношении предлагаемой Европейской суперлиги. Наше участие в ней прекращено. Мы продолжим сотрудничать с другими клубами через Европейскую ассоциацию клубов и участвовать в соревнованиях УЕФА», — приводит слова пресс-службы клуба сайт «Ливерпуля».

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен. В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

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