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Сегодня, 17:29

Непомнящий считает, что участие российских клубов в Суперлиге надо приветствовать

Камила Абдурахманова
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Футбольный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал возможное участие российских клубов в Суперлиге.

— Не знаю, какой будет формат у Суперлиги. Какая еще может быть реакция, если российским клубам будет разрешено участвовать в этом турнире? Зачем нам отказываться и становиться в позу? Эту возможность надо только приветствовать.

— Могут ли наши клубы рассчитывать на удачное выступление в этом турнире?

— У меня есть сомнение, что российские команды способны играть в нужном ритме, — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что организаторы турнира включили Россию в число стран-участниц. Старт Суперлиги запланирован на сентябрь 2025 года. Напомним, в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований.

Источник: «РБ Спорт»
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Валерий Непомнящий
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