Основатели футбольной Суперлиги представили новый формат: в турнире могут выступить 80 клубов

Бернд Рейхарт, генеральный директор компании A22, которая занимается созданием футбольной Суперлиги, представил новый формат турнира.

В заявлении, опубликованном Die Welt, Рейхарт сообщил, что в соревновании могут принять участие от 60 до 80 клубов, которые будут разделены на несколько дивизионов. При этом постоянных участников Суперлиги не будет, формат основан исключительно на спортивных показателях.

Согласно новому формату, команды гарантированно будут проводить в турнире как минимум 14 матчей за сезон. Рейнхарт отметил, что Суперлига провела переговоры с 50 европейскими клубами и получила поддержку со стороны ряда из них, но не стал называть конкретные имена команд, поскольку им из-за этого могут грозить санкции.

«Основы европейского футбола под угрозой. Настало время для перемен. Именно клубы берут на себя серьезный риск в плане финансов, но когда нужно принять важное решение, команды часто вынуждены сидеть, сложа руки, пока вокруг них рушатся спортивные и финансовые устои. По итогам наших переговоров стало очевидно, что клубы чаще всего не могут публично выступить против системы из-за угрозы санкций. Наш диалог был открытым, честным и конструктивным, мы пришли к некоторым идеям по поводу того, что и как нужно изменить в футболе. Нужно многое сделать, мы продолжим наше общение с клубами», — заявил Рейнхарт.

По его словам, расписание, которое гарантирует командам как минимум 14 матчей за сезон в Суперлиге, поможет клубам обрести стабильность и даст возможность точнее прогнозировать доходы. Рейнхарт утверждает, что клубы должны тратить фиксированный процент от своих доходов за год на зарплаты футболистов и трансферы.

В октябре 2022 года Рейнхарт заявлял, что первый сезон Суперлиги может состояться в сезоне-2024/25.

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. Через два дня после этого английские клубы вышли из числа участников турнира в связи с недовольством болельщиков.

Проект был приостановлен после угрозы санкций со стороны УЕФА. Позднее «Реал», «Барселона» и «Ювентус», которые не стали покидать Суперлигу, обратились в суд. Клубы обвинили УЕФА в злоупотреблении доминирующим положением на европейском футбольном рынке и нарушении правил конкуренции. Команды были намерены добиться разрешения на создание и утверждение Суперлиги.

В конце декабря 2022 года в Европейском суде заявили, что проект Суперлиги необходимо утвердить в ФИФА и УЕФА перед тем, как проводить турнир. Окончательное решение должно быть принято в марте нынешнего года.