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Суперлига

6 сентября, 06:19

Кроос о создании Суперлиги: «Не увижу ее, будучи действующим футболистом. Но верю, что это произойдет»

Полузащитник «Реала» Кроос поделился мнением об идее создания Суперлиги
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением об идее создания европейской футбольной Суперлиги. По мнению 32-летнего немца, это должно было быть сделано давно.

«Никогда нельзя противоречить своему президенту, — приводит AS слова Крооса из подкаста OMR. — Это должно было быть сделано давным-давно. Я думаю, что потребуется некоторое время, чтобы это сделать, и я, наверное, не увижу ее, будучи действующим футболистом. Но я по-прежнему верю, что это произойдет, хотя не могу сказать, когда именно».

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проект был приостановлен.

Источник: https://as.com/futbol/la-superliga-deberia-estar-en-funcionamiento-hace-mucho-tiempo-n/
Тони Кроос
Футбол
Суперлига (футбол)
ФК Реал
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