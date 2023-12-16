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Суперлига

Сегодня, 10:13

Президент «Реала» Перес общается с 50-60 клубами о создании новой Суперлиги

Алина Савинова
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Президент «Реала» Флорентино Перес активно работает над идеей о создании Суперлиги Европы, сообщает Voz Populi.

По информации источника, функционер уже обсуждал этот вопрос примерно с 50-60 клубами. Отмечается, что будет сформировано два или три дивизиона в новом турнире. Матчи планируют проводить в дни Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

После того, как Европейский суд объявит решение по разбирательству между УЕФА и Суперлигой, клубам предстоит сделать выбор, останутся ли они в прежней системе или присоединятся к данному проекту. Судебное заседание по этому вопросу пройдет 21 декабря 2024 года.

Дело Суперлиги рассматривается в Европейском суде после неудачной попытки организовать Суперлигу в апреле 2021 года. Тогда 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.

Футбол
Флорентино Перес
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