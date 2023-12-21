Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Суперлига

Сегодня, 13:42

Юрист Прокопец — о решении Европейского суда по Суперлиге: «У турнира есть множество проблем, не связанных с запретом УЕФА и ФИФА»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал «СЭ» решение Европейского суда признать незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.

«Решение Европейского суда говорит о том, что УЕФА и ФИФА в теории не могут запретить возникновение нового турнира. При этом Европейский суд сказал, что конкретно Суперлигу они не оценивали. Может быть, этот турнир не будет соответствовать каким-то европейским критериям, но УЕФА и ФИФА запрещать появление его [турнира] не может. Если все сложится, то такой турнир может появиться. Но мы понимаем, что у Суперлиги есть множество проблем, не связанных с запретом УЕФА и ФИФА», — сказал Прокопец «СЭ».

Также Прокопец ответил на вопрос о возможном участии российских клубов в Суперлиге.

«В теории клуб из России может участвовать в Суперлиге. Думаю, что наши команды при желании могут создать свой международный турнир. Не знаю, пригласят ли наши клубы в Суперлиги, но если будет необходимость, то российские команды могут сами создать такую лигу», — добавил Прокопец.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.

В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

Суперлига (футбол)
2
Обсудить
Читайте также
«Манчестер Сити» сыграет с «Копенгагеном» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Ирина Винер назвала позором участие России в международных турнирах без флага и гимна
Пекинский аэропорт не стал принимать и обслуживать рейсы компании «Россия»
Что известно о смерти девочки в поезде Тюмень-Адлер. Главное
Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T.
Девушка упала с девятого этажа в Уфе во время свидания
Популярное видео
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги признаны незаконными

Тихонов — о Суперлиге: «Написать можно все что угодно. Россию это не затрагивает»