Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Суперлига

Сегодня, 15:32

Стал известен формат Суперлиги

В Суперлиге примут участие 64 команды, разделенные на три дивизиона
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Фото Reuters
Telegram Дзен

Компания A22 Sports, являющаяся спонсором Суперлиги, опубликовала формат поведения нового европейского турнира.

Сообщается, что 64 клуба будут поделены на три дивизиона — Star (высший), Gold (второй по рангу) и Blue (третий). В первых двух будут участвовать 16 команд, в третьем — 32. Дивизионы Star и Gold будут разбиты на 2 группы по 8 участников, а Blue — на 4 группы.

На первом этапе в каждой группе команды проведут по два матча между собой (дома и на выезде). Этап плей-офф будет начинаться с четвертьфинальной стадии. В дивизионах Star и Gold из каждой группы в плей-офф выйдут по 4 команды, из Blue — две. В четвертьфиналах и полуфиналах участники проведут по две игры. Финал будет состоять из одного матча и проходить на нейтральном поле.

Из лиги Star и лиги Gold в плей-офф выйдут по четыре лучших команды из группы. Из лиги Blue — лишь по две. Худшие команды всех групп дивизионов Star и Gold опустятся в лигу рангом ниже. Финалисты дивизионов Star и Blue поднимутся в лигу рангом выше. По 5 худших команд каждой группы дивизиона Blue вылетят из Суперлиги. Их заменят лучшие команды национальных чемпионатов.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.

Суперлига выиграла суд у&nbsp;ФИФА и&nbsp;УЕФА. Суперлига восстала из мертвых: выиграла суд у ФИФА и УЕФА. Европейский футбол ждет раскол?
Футбол
Суперлига (футбол)
2
Обсудить
Читайте также
Ферстаппен заявил, что пока не собирается жениться на бывшей девушке Квята
Туктамышева могла установить абсолютный рекорд в Челябинске. Кто и как вошел в историю чемпионатов России
Пекинский аэропорт не стал принимать и обслуживать рейсы компании «Россия»
Что известно о смерти девочки в поезде Тюмень-Адлер. Главное
Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T.
Девушка упала с девятого этажа в Уфе во время свидания
Популярное видео
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Материалы сюжета: Топ-клубы Европы против УЕФА: создание и развал Суперлиги
«МЮ», «Бавария», «Атлетико» и «Севилья» объявили об отказе от участия в Суперлиге
«Манчестер Сити», «Ливерпуль» и другие клубы АПЛ не смогут играть в Суперлиге
Сто процентов доходов Суперлиги будут распределены между клубами
Суперлига восстала из мертвых: выиграла суд у ФИФА и УЕФА. Европейский футбол ждет раскол?
Канчельскис отрицательно относится к идее Суперлиги: «Но если российские команды смогут там выступать, то нужно участвовать»
Перес — о решении Европейского суда по созданию Суперлиги: «Футбол больше не является монополией»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Балахнин выразил поддержку Суперлиге

Сто процентов доходов Суперлиги будут распределены между клубами