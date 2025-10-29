Суд отклонил апелляцию УЕФА на проведение Суперлиги

Провинциальный суд Мадрида отклонил апелляцию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на проведение Суперлиги, сообщила пресс-служба «Реала» — одного из организаторов турнира.

«Футбольный клуб «Реал» рад тому, что Провинциальный суд Мадрида отклонил апелляции, поданные УЕФА, Ла Лигой и Королевской испанской футбольной федерацией, подтвердив, что Союз европейских футбольных ассоциаций в вопросе Суперлиги серьезно нарушил правила свободной конкуренции Европейского союза в соответствии с решением суда ЕС, злоупотребив своим доминирующим положением. Это решение открывает возможность потребовать возмещения существенного ущерба, понесенного клубом», — говорится в сообщении.

В «Реале» добавили, что не смогли прийти с УЕФА к компромиссу в вопросе устойчивого развития футбола.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако после угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.

В декабре 2023-го суд Европейского союза встал на сторону Суперлиги в ее споре с УЕФА и ФИФА и разрешил турниру вести свою деятельность без разрешения от других организаций.