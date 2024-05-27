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Сегодня, 14:01

Суд Мадрида частично удовлетворил иск организаторов Суперлиги против ФИФА и УЕФА

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Коммерческий суд Мадрида вынес вердикт по делу европейской Суперлиги против ФИФА и УЕФА, сообщается на официальном сайте организации.

Суд постановил, что ФИФА и УЕФА злоупотребляют своим доминирующим положением и препятствуют свободной конкуренции на рынке. Вердикт предписывает вышеперечисленным организациям прекратить антиконкурентное поведение в будущем.

Данное решение основано на постановлении Европейского суда от 21 декабря 2023 года, признавшего незаконными действия ФИФА и УЕФА, направленные против создания Суперлиги.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили об организации нового турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен. В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

ФК Барселона
ФК Реал
ФК Ювентус
УЕФА
ФИФА
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