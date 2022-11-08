Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Суперлига

Сегодня, 17:58

УЕФА выступил с заявлением о несогласии с проектом создания Суперлиги

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением о несогласии с проектом создания европейской футбольной Суперлиги (ESL).

Как говорится в заявлении, на собрании в Ньоне позицию Суперлиги представляла компания A22 Sports, потребовавшая встречи с руководством европейского футбола. УЕФА и все участвующие заинтересованные стороны в ходе дискуссии вновь единогласно отвергли обоснования, лежащие в основе таких проектов, как ESL.

«Высшее руководство УЕФА во главе с президентом Александером Чеферином и высокопоставленные представители национальных лиг, клубов, игроков и болельщиков вместе подчеркнули, что оппозиция самопровозглашенной Суперлиге сегодня остается подавляющей, как это было с апреля 2021 года.

УЕФА и заинтересованные футбольные стороны остаются привержены основам европейского футбола, которые базируются на открытости, солидарности и меритократии и служат более широким целям спортивных принципов и интересов общества, а не привилегиям и самодурству», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что 19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.

Источник: https://www.uefa.com/insideuefa/news/027b-168a93f61d52-237577c81d02-1000--european-football-reconfirms-its-opposition-to-breakaway-projec/
Футбол
УЕФА
1
1
Читайте также
Экс-президент ФИФА Блаттер назвал ошибкой выбор Катара вместо США хозяином ЧМ-2022
Как разбился знаменитый фехтовальщик Шариков: «Потребность в адреналине — это не про него»
В Киеве подтвердили планы Зеленского участвовать в саммите G20
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Стремоусов заявил о скорой развязке ситуации вокруг Херсона
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Лапорта о Суперлиге: «Если топ-клубы будут постоянно играть друг с другом, это утомит»