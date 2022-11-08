УЕФА выступил с заявлением о несогласии с проектом создания Суперлиги

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением о несогласии с проектом создания европейской футбольной Суперлиги (ESL).

Как говорится в заявлении, на собрании в Ньоне позицию Суперлиги представляла компания A22 Sports, потребовавшая встречи с руководством европейского футбола. УЕФА и все участвующие заинтересованные стороны в ходе дискуссии вновь единогласно отвергли обоснования, лежащие в основе таких проектов, как ESL.

«Высшее руководство УЕФА во главе с президентом Александером Чеферином и высокопоставленные представители национальных лиг, клубов, игроков и болельщиков вместе подчеркнули, что оппозиция самопровозглашенной Суперлиге сегодня остается подавляющей, как это было с апреля 2021 года.

УЕФА и заинтересованные футбольные стороны остаются привержены основам европейского футбола, которые базируются на открытости, солидарности и меритократии и служат более широким целям спортивных принципов и интересов общества, а не привилегиям и самодурству», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте УЕФА.