В Суперлиге предусмотрели участие российских клубов

Организаторы Суперлиги предусматривают участие в турнире команд из чемпионата России, сообщает ТАСС.

После проведенного ребрендинга организаторы решили сменить название турнира на Лигу объединения. В каждом розыгрыше турнира будут принимать участие 96 клубов, которых разделят на 4 дивизиона. В первых 2 высших дивизионах будут соревноваться по 16 команд, в остальных — по 32. Четыре лучшие команды по итогам сезона на двух высших уровнях выйдут в плей-офф и сыграют друг против друга, полуфиналы и финалы будут проводиться без ответного матча в одной стране.

В турнир можно будет попасть тремя способами: стать победителем прошлогоднего розыгрыша, отобраться через внутреннее первенство или пройти квалификацию через плей-офф соревнований. В соревновании предусмотрено участие команд из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая Россию. Выступление российских клубов в Суперлиге будет зависеть от мнения участников соревнований, которые сами формируют критерии допуска.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако после угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.

В декабре 2023-го суд Европейского союза встал на сторону Суперлиги в ее споре с УЕФА и ФИФА и разрешил турниру вести свою деятельность без разрешения от других организаций. Ожидается, что в аналоге Лиги чемпионов будут участвовать 64 клуба.

С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА).