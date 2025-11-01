В УЕФА отказались комментировать намерение «Реала» судиться из-за Суперлиги

В УЕФА не стали комментировать информацию о намерении «Реала» судиться с организацией из-за блокировки предложения о создании Суперлиги. «У нас нет никаких комментариев по этому поводу», — приводит ответ пресс-службы УЕФА ТАСС. Ранее Financial Times сообщила, что «Реал» планирует потребовать возмещения ущерба в размере более 4 миллиардов евро.

serkonol ну ок, заплатят моральный ущерб. реал не бедный клуб. а вот потом уефа придёт пипец. когда-то мощнейшая римская империя развалилась) 02.11.2025

555 555 Если заплатят судебные издержки,то и должны моральный ущерб возместить. Проконсультируйтесь у юриста.. 02.11.2025

serkonol какой моральный ущерб? уефа не допустит реал до лч?))) 02.11.2025

555 555 А моральный ущерб?! 01.11.2025

Berkut-7 Как можно требовать ущерб за то, чего даже не существует , суперлиги не существует физически .....это всё равно, что Ростов с Крыльями захотят создать свой международный турнир , назовут её суперлигой , УЕФА скажет мы такое не одобряем, и тогда Ростов ну хорошо, тогда УЕФА нам должна 4 миллиарда долларов 01.11.2025

serkonol как сливочные могут оказаться у разбитого корыта? худший вариан, заплатят судебные издержки. 01.11.2025