В УЕФА отказались комментировать намерение «Реала» судиться из-за Суперлиги

В УЕФА не стали комментировать информацию о намерении «Реала» судиться с организацией из-за блокировки предложения о создании Суперлиги.
«У нас нет никаких комментариев по этому поводу», — приводит ответ пресс-службы УЕФА ТАСС.
Ранее Financial Times сообщила, что «Реал» планирует потребовать возмещения ущерба в размере более 4 миллиардов евро.
serkonol
ну ок, заплатят моральный ущерб. реал не бедный клуб. а вот потом уефа придёт пипец. когда-то мощнейшая римская империя развалилась)
555 555
Если заплатят судебные издержки,то и должны моральный ущерб возместить. Проконсультируйтесь у юриста..
serkonol
какой моральный ущерб? уефа не допустит реал до лч?)))
555 555
А моральный ущерб?!
Berkut-7
Как можно требовать ущерб за то, чего даже не существует , суперлиги не существует физически .....это всё равно, что Ростов с Крыльями захотят создать свой международный турнир , назовут её суперлигой , УЕФА скажет мы такое не одобряем, и тогда Ростов ну хорошо, тогда УЕФА нам должна 4 миллиарда долларов
serkonol
как сливочные могут оказаться у разбитого корыта? худший вариан, заплатят судебные издержки.
555 555
Этот перес ещё тот перец. Решил УЕФА счёт выставить. Как бы королевские вообще не остались у разбитого корыта.
