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13 июля, 22:56

«Ювентус» объявил о выходе из проекта Суперлиги

Ана Горшкова
Корреспондент
«Ювентус».
Фото AFP
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«Ювентус» на официальном сайте объявил о выходе из проекта Суперлиги.

«Ссылаемся на наше предыдущее сообщение, в котором клуб объявил о начале периода переговоров с «Реалом» и «Барселоной», клубами, которые до сих пор не заявляли о своем намерении выйти из проекта Суперлиги, в связи с предлагаемым решением «Ювентуса» выйти из данного проекта.

По итогам этих обсуждений и с учетом существующих разногласий в интерпретации соответствующих контрактных условий, применимых к проекту Суперлиги, «Ювентус» подтверждает, что он начал процедуру выхода из проекта, но при этом признает, что в соответствии с применимыми контрактными условиями его выход будет завершен и вступит в силу только при условии предварительного разрешения со стороны «Реала», «Барселоны» и остальных клубов, участвующих в Суперлиге», — говорится в заявлении клуба.

«Ювентус» был среди 12 клубов, заявивших об создании Суперлиги в апреле 2021 года. Большая часть основателей турнира вышла из проекта в том же месяце.

Ранее Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) вынес «Ювентусу» наказание в виде лишения 10 очков в чемпионате страны из-за финансовых махинаций. «Бьянконери» по итогам сезона заняли седьмое место в серии А с 62 очками и сыграют в Лиге конференций.

Источник: ФК Ювентус
ФК Ювентус
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