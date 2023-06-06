«Ювентус» подтвердил, что написал «Барселоне» и «Реалу» письмо по вопросу выхода из проекта Суперлиги

«Ювентус» выступил с заявлением по поводу информации о том, что клуб направил письмо «Барселоне» и «Реалу» по поводу выхода из проекта Суперлиги.

«В связи со слухами, появившимися в сегодняшней прессе, «Ювентус» сообщает, что он направил сообщение двум оставшимся клубам, которые не осуществили свой выход из проекта Суперлиги («Барселона» и «Реал»), чтобы начать период обсуждения между тремя клубами относительно возможного выхода «Ювентуса» из проекта Суперлиги.

Компания направит все сведения, полагающиеся по закону, после завершения переговоров и оценки вышеизложенного, уточнив, что многие из версий, опубликованных СМИ о содержании сообщения (включая любые ссылки на предполагаемые угрозы потенциальных санкций со стороны УЕФА), не соответствуют действительности», — говорится в заявлении клуба.

«Ювентус» был среди 12 клубов, заявивших об создании Суперлиги в апреле 2021 года. Большая часть основателей турнира вышла из проекта в том же месяце.

Ранее Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) вынес «Ювентусу» наказание в виде лишения 10 очков в чемпионате страны из-за финансовых махинаций. Сообщалось, что УЕФА может исключить клуб из еврокубков на год.