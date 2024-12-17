Суперлигу хотят перезапустить под новым названием. Россию включили в число стран-участниц

Теперь нужно дождаться одобрения от ФИФА и УЕФА.

Суперлига перезапустилась: теперь проект будет называться Объединенная лига (The Unify League). И его организаторы включили Россию в число стран — участниц турнира, что не может не радовать.

О проекте

Обновленный формат Объединенной лиги предполагает ежегодную квалификацию участников на основании результатов национальных чемпионатов. Турнир будет разделен на четыре дивизиона — в первых двух, куда попадают лучшие команды из своих первенств, сыграют по 16 клубов, разделенных на две группы. Третий и четвертый дивизионы предполагают по 32 команды-участницы.

Ключевым элементом проекта станет платформа Unify — стриминговый сервис, анонсированный в декабре 2023 года. Все матчи будут транслироваться в прямом эфире с возможностью бесплатного просмотра (с рекламой) или через доступ к премиальным пакетам по доступным ценам.

Компания A22 Sports Management, занимающаяся продвижением Объединенной лиги, направила официальное письмо на 20 листах в УЕФА и ФИФА с запросом на одобрение старта турнира в сентябре 2025 года.

А что будет с российскими клубами?

Организаторы уже подали положительный сигнал: включили Россию в число стран-участниц. В заявлении сказано, что в новой лиге «для всех» должны выступить 96 клубов из 55 стран — ровно столько входят в УЕФА, включая нашу.

Впрочем, пока говорить об участии российских клубов рано. Тем более что сам гендиректор Суперлиги Бернд Райхарт сомневается в запуске турнира в следующем году.

«Сезон-2025/26 — это очень рано. Не хотелось бы исключать этого, но предстоящий сезон кажется мне чем-то не очень реальным...Предложение рождается и процветает, если его поддерживают все клубы, участвующие в турнире. Но нужно понимать, что в настоящее время команды играют в турнирах УЕФА, и их желание не раздражать тех, у кого есть монополия, можно понять. Мы не хотим расколоть футбольный мир. Каждое наше действие в прошлом вызывало ответную реакцию. Теперь мы хотим проявить осторожность. Мы должны всех убедить», — цитирует его Mundo Deportivo.

Бернд Райхарт. Фото Global Look Press

По словам Райхарта, старт будет дан тогда, когда появятся гарантии.

«Это нужно сделать в разумные сроки. Их непросто определить, но это вопрос многих месяцев подготовки и запуска, чтобы представить турнир болельщикам так, как они того заслуживают. Мы не запустимся, пока не будет гарантий», — заключил футбольный чиновник.

Также в компании A22 сообщили ТАСС, что выступление российских клубов в Объединенной лиге будет зависеть от мнения других участников соревнований.