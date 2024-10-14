Суперлига грозит открыться в 2025-м. УЕФА уже трясется в страхе?

Гендиректор Бернд Райхарт поделился инсайдами в интервью.

Гендиректор Суперлиги Бернд Райхарт дал интервью немецкому изданию Kicker. Он поделился многими планами и назвал ориентировочную дату запуска — сентябрь 2025 года.

Что известно о старте Суперлиги

Турнир собирается запуститься уже несколько лет. По словам Райхарта, организаторы (компания A22 Sports Management. — Прим. «СЭ») постараются запустить Суперлигу как можно раньше. Ориентировочный месяц старта — сентябрь 2025 года, то есть начало следующего европейского клубного сезона.

«Мы в течение 18 месяцев вели диалог с клубами, которые обеспокоены потерей конкурентоспособности и опасаются за свою стабильность и устойчивость доходов. Теперь мы хотим продемонстрировать лучший футбол в мире для команд и их болельщиков.

Сейчас монополия (со стороны УЕФА. — Прим. «СЭ») утратила силу. Однако несерьезно сегодня называть конкретную дату премьеры Суперлиги, потому что мы должны убедить клубы и болельщиков и достичь консенсуса, чтобы организовать лучшее соревнование в мире. Как только это будет сделано, мы запустим его как можно скорее", — поделился Райхарт.

Какие команды будут участвовать

Суперлига анонсировала соревнование между лучшими клубами мира, однако некоторые из них публично отказались от турнира, а АПЛ вообще целиком собралась игнорировать новинку. Однако турнир все равно пользуется серьезной поддержкой, а часть команд уже точно решила участвовать в нем — в феврале президент «Барселоны» Жоан Лапорта в интервью Cadena SER называл потенциальные клубы-участники Суперлиги. Среди них — «Реал», «Барселона», «Рома», «Наполи», «Интер», «Милан», «Порту», «Спортинг», «Бенфика», «Аякс», ПСВ, «Фейеноорд», «Марсель», «Брюгге» и «Андерлехт». Правда, позже часть клубов опровергла готовность участия в проекте — в частности, «Рома», «Марсель» и «Фейеноорд».

«Команды должны увидеть предложение, которое основано исключительно на спортивных достоинствах и прозрачности. Это определит доступ к Суперлиге. Очевидно, что у нас есть цель убедить все клубы, а также тех, кто сегодня сказал «нет». Возможно, они сделали это, потому что имеют в виду Суперлигу 2021 года, и они не смогли изучить новое предложение, которое мы представили сегодня.

Суперлига теперь основана на спортивных заслугах и совместима с национальными лигами. Мы хотим найти консенсус, чтобы дать фанату то, что он заслуживает: лучший футбол неделя за неделей, и не только с февраля (когда стартует плей-офф еврокубков. — Прим. «СЭ»)», — рассказал немец.

Фото AFP

Каким образом трансляции будут бесплатными

Серьезным преимуществом в глазах зрителей станут бесплатные трансляции, которые анонсировала Суперлига. Однако это вызывает вопрос о том, каким образом организация будет платить участвующим клубам. Райхарт объяснил.

«Имейте в виду, что мы также должны разработать платформу, которую мы собираемся запустить, чтобы бесплатно смотреть Суперлигу. Как платить клубам? Лучший футбол в мире может стремиться к глобальному охвату, и это позволит ему зарабатывать на рекламе», — считает Райхарт.

Впервые о запуске Суперлиги было объявлено в апреле 2021 года, однако уже спустя пару дней проект был свернут под давлением общественности. Постепенно из проекта стали массово выходить различные клубы, и на сегодня в нем остаются только «Реал» и «Барселона».

Добавим, что в декабре 2023 года Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги. Отмечалось, что у организаций нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе, а значит, Суперлига может быть создана в соответствии с европейскими законами.