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17-летний парагваец Леон вылетел в Англию для подписания контракта с «Манчестер Юнайтед»

Руслан Минаев
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Защитник «Серро Портеньо» Диего Леон переходит в «Манчестер Юнайтед».

Об этом он сообщил в интервью на парагвайской радиостанции Rock&Pop Paraguay. 17-летний игрок вылетел в Англию для прохождения медицинского обследования. По информации Sky Sports, Леон вернется в «Серро Портеньо» на правах аренды до конца сезона-2024/25.

«Я очень счастлив, действительно очень счастлив. Я сосредоточен на текущих делах и вернусь во вторник», — сказал он.

На счету Леона 2 гола в 19 матчах за «Серро Портеньо». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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