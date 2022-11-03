19-летний Пепи летом может покинуть «Аугсбург»

Форвард «Гронингена» Рикардо Пепи, арендованный у «Аугсбурга», может покинуть немецкий клуб летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, многие клубы следят за 19-летним американцем, который хорошо выступает в чемпионате Нидерландов. Также вместе со сборной США Пепи выступит на ЧМ-2022.

В текущем сезоне Пепи провел 8 матчей за «Гронинген», в которых забил 6 голов и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллиона евро.