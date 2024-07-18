37-летний Шмейхель подписал контракт с «Селтиком» на один год

«Селтик» объявил о подписании контракта с вратарем Каспером Шмейхелем. Соглашение с 37-летним датчанином рассчитано на один год.

«Селтик» — один из лучших футбольных клубов мира, громкое имя и место настоящей страсти и успеха. «Селтик» — это то, чем является футбол», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Голкипер перешел в шотландский клуб на правах свободного агента.

В сезоне-2023/24 Шмейхель выступал за «Андерлехт», в составе которого провел 32 матча, пропустил 33 гола и отыграл 8 встреч на ноль.