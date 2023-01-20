Абубакар перейдет в «Бешикташ». Форвард покинул «Аль-Наср» из-за Роналду

Нападающий «Аль-Насра» Венсан Абубакар продолжит карьеру в Турции. По информации L'Equipe, 30-летний камерунец покинет клуб из Саудовской Аравии на правах свободного агента и подпишет контракт на 2,5 года с «Бешикташем».

Он будет получать в Турции зарплату в размере 3 миллионов евро. В Саудовской Аравии он зарабатывал 4 миллиона евро за сезон.

Ранее «Аль-Наср» исключил Абубакара из заявки, чтобы внести в нее Криштиану Роналду, чтобы не превысить лимит на иностранных футболистов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Абубакара в 5 миллионов евро.