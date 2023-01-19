«Адана Демирспор» арендовал Четина у «Вероны»

Защитник «Вероны» Мерт Четин перешел в «Адана Демирспор», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 26-летним турком рассчитано до конца сезона-2022/23.

В текущем сезоне Четин провел один матч в серии А и не отметился результативными действиями. Также он выступал за «Рому» с 2019 по 2021 год.