Адебайор пожелал Осимхену оказаться в АПЛ: «Он может вписать великую главу в историю Англии, как Дрогба»

Бывший нападающий «Арсенала» и «Тоттенхэма» Эмманюэль Адебайор пожелал форварду «Наполи» Виктору Осимхену перейти в клуб АПЛ.

«У него правильное отношение, менталитет и решимость преуспеть там. Я молюсь за то, чтобы он перешел в АПЛ и показал, на что он способен. Премьер-лига – самая сложная и лучшая лига в мире.

Осимхен показал себя в Италии. Для него самое подходящее время переехать в Англию, заменить своего кумира Дрогба и творить прекрасные вещи. У него есть все необходимое, чтобы сделать себе имя и вписать великую главу в истории Англии, как Дрогба», – приводит слова Адебайора BBC Sport Africa.

В текущем сезоне 25-летний нигериец провел 18 матчей за неаполитанцев, забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.