Агент Илича: «Андрей готов приехать в Россию»

Ненад Асанович, агент нападающего «Лилля» Андрея Илича, заявил, что его клиент не боится возможного трансфера в Россию.

«Андрей не боится приехать в Россию, он готов. Но все сейчас зависит от «Лилля: если они скажут, что готовы продать его, то я буду искать ему новую команду. Я готов выслушать все предложения, в том числе и из России. Это не проблема», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщили, что в 24-летнем сербском форварде заинтересованы «Краснодар» и ЦСКА.

В прошедшем сезоне Илич провел за «Лилль» три матча, в которых не отметился результативными действиями.