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Сегодня, 17:14

Агент Арбузова назвал срок контракта футболиста с «Балтикой»

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Агент полузащитника Ярослава Арбузова Алексей Сафонов рассказал «СЭ» подробности перехода футболиста в «Балтику» из ЦСКА.

«Балтика» работает с молодыми футболистами и развивает их. Было еще два предложения, но из всех вариантов, которые были, «Балтика» больше всех была заинтересована. Поэтому мы сделали выбор в эту сторону. Они выкупили Ярослава, поэтому срок контракта — 4,5 года», — сказал Сафонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Тынянкиной.

В соглашении между клубами также предусмотрена возможность обратного выкупа прав на игрока.

Ярослав Арбузов является воспитанников ЦСКА. В этом сезоне РПЛ полузащитник провел 2 матча за армейцев.

Анастасия Тынянкина

ФК Балтика
Алексей Сафонов
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