Агент Азмуна: «Думаю, российские клубы не забывают про Сердара»

Футбольный агент Арманд Дурн заявил, что российские клубы не проявляли интереса к Сердару Азмуну.

«У Сердара в Риме все хорошо, хотя, конечно, чуть больше игрового времени всегда приветствуется, — приводит «РБ Спорт» слова Дурна. — На данный момент нам ничего неизвестно о конкретном интересе к Азмуну из России. По крайней мере, информация об этом пока не дошла до нас. Тем не менее, я думаю, что российские клубы не забывают про Сердара».

В текущем сезоне Азмун провел 13 матчей в составе «Ромы», забил 1 гол. Портал Tramnsfermarkt оценивает стоимость 28-летнего иранца в 10 миллионов евро.