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Трансферы

Сегодня, 17:50

Агент Барбоза заявил, что команды из Европы сохраняют интерес к российским игрокам

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Паулу Барбоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос об интересе команд из Европы к российским игрокам.

«Конечно, к российским игрокам есть интерес у команд из Европы. Но все будет определять чемпионат мира. Понятно, что сборной России не будет. Но будут вложения. И те клубы, которые собираются делать вложения, должны понимать самые целесообразные цели. И эту оценку можно будет провести только после чемпионата мира», — сказал Барбоза «СЭ».

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

РПЛ
Паулу Барбоза
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Агент Барбоза заявил, что испанские команды не заинтересованы в Захаряне