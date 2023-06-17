Агент Бителло: «Из России на текущий момент предложений нет»

Агент Марсело Каран, представляющий интересы полузащитника «Гремио» Бителло, прокомментировал информацию об интересе клубов РПЛ к бразильцу.

«К Бителло проявляют интерес многие клубы, в том числе и из Европы. Из России у него на текущий момент предложений нет, но наш приоритет — это европейская топ-лига», — цитирует Metaratings.ru Карана.

Бителло выступает за «Гремио» с сентября 2018 года. На его счету 15 голов и 7 результативных передач в 78 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 3,5 миллиона евро.