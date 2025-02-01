Агент Драгуша: «Россия? До лета Денис останется в «Трабзонспоре»

Энрико Спосато, представитель нападающего «Трабзонспора» Дениса Драгуша, заявил, что переход румынского игрока в Россию этой зимой исключен.

Ранее СМИ сообщали, что Драгуш мог перейти в «Локомотив».

«Россия? Это исключено, до лета Денис точно останется в «Трабзонспоре», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Драгуш провел в составе «Трабзонспора» 19 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Контракт игрока с турецким клубом рассчитан до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 4 миллиона евро.