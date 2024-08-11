Агент Депая заявил, что Промес не инициировал переход его клиента в «Спартак»

Себастьян Ледюр, агент нападающего Мемфиса Депая, ответил на вопрос о вероятности перехода нидерландца в «Спартак».

— О Мемфисе Депае, как о потенциальном новичке «Спартака», заговорили еще в 2016 году, а новости о возможном переходе в московский клуб появлялись и этим летом. Инициировал ли когда-нибудь Квинси Промес возможный трансфер своего друга?

— Нет, ничего такого не было.

— Если у Мемфиса не будет предложений из европейских чемпионатов, будете ли вы искать варианты в России?

— На данный момент мы не можем сказать, — сказал Ледюр «СЭ».

Ранее Промес отвечал на вопрос «СЭ», возможен ли трансфер Депая в «Спартак».

Промес и Депай являются давними друзьями. Футболисты вместе играли за сборную своей страны, а также участвовали в записи нескольких совместных песен и клипов.

Контракт 30-летнего Депая с «Атлетико» закончился 30 июня 2024 года. В сезоне чемпионата Испании-2023/24 голландец провел 23 матча, забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.