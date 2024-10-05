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Сегодня, 15:13

Агент Депая призвал закрыть обсуждение возможного перехода игрока в РПЛ: «Это фейки»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент Себастьян Ледюр, представляющий интересы нападающего бразильского «Коринтианса» Мемфиса Депая, прокомментировал «СЭ» возможный переход игрока в один из клубов РПЛ.

«Как я уже не раз говорил, все это фейки. Никогда, подчеркиваю, никогда не было никаких предложений или обсуждений между российскими клубами и официальными представителями Депая. Повторюсь, никаких обсуждений, переговоров, ничего! История закрыта», — сказал Ледюр «СЭ».

Минувшим летом 30-летний Депай в качестве свободного агента подписал соглашение с «Коринтиасом» до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Мемфис Депай
ФК Коринтианс

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