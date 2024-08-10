Агент Дркушича рассказал, что будущее игрока решится в ближайшие сутки

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Будущее Вани Дркушича прояснится в ближайшие 24 часа. Скоро все прояснится», — сказал Ратковица «СЭ».

24-летний Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. Он провел за команду 66 матчей, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи. В составе сборной Словении защитник сыграл в 4 матчах Евро-2024. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.