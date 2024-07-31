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Сегодня, 15:02

Агент Дркушича рассказал, что «Сочи» еще не согласовал трансфер игрока

Константин Белов
Корреспондент
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Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича, рассказал о ходе переговоров по трансферу игрока.

«Останется ли Ваня в «Сочи»? Нет, не останется. Идут переговоры, но «Сочи» не согласовал условия трансфера. Скоро должно появиться что-то конкретное. Обговариваем условия с разными клубами, «Севилья» — не единственный выбор. Но «Сочи» не согласовал условия ни с одним клубом на данный момент. Российские клубы? Да, опции в России по-прежнему есть, но сегодня, как я говорил, приоритет — Европа. Однако, что будет завтра — никто не знает», — цитирует Ратковицу «РБ Спорт».

Ранее сообщалось об интересе к словенцу со стороны «Севильи».

24-летний Дркушич выступает за «Сочи» с 2021 года. Защитник принял участие в 4 матчах сборной Словении на Евро-2024. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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