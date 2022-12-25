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Трансферы

Сегодня, 14:20

Агент: «Интерес «Краснодара» к Эраковичу был актуален пару месяцев назад»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Деян Йоксимович, который представляет интересы защитника «Црвены Звезды» Страхина Эраковича, отреагировал на информацию о заинтересованности «Краснодара» в трансфере игрока.

Ранее сообщалось, что российский клуб предлагал за Эраковича более 6,5 миллионов евро.

«Информация об интересе «Краснодара» — фейк. Это было актуально пару месяцев назад», — приводит слова Йоксимовича Sport24.

В текущем сезоне 21-летний серб принял участие в 27 матчах за «Црвену Звезду» и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 7 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-25-agent-erakovicha-informatsiya-ob-interese-krasnodara-k-strakhine-byla-aktualna-paru-mesyatsev-nazad
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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